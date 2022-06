Der Kirchentag auf dem Hesselberg gilt als größtes jährliches Treffen evangelischer Christinnen und Christen in Süddeutschland. (Daniel Karmann/dpa)

Er gilt als das größte jährliche Treffen evangelischer Christinnen und Christen in Süddeutschland. Ausgerichtet wird es von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Zunächst gibt es einen Gottesdienst auf der Kirchentagswiese, später steht Landesbischof Bedford-Strohm den Besuchern für Gespräche zur Verfügung. Erwartet wird auch Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU). Einen Ausblick auf den Deutschen Evangelischen Kirchentag im kommenden Jahr in Nürnberg wird Kirchentagspräsident Thomas de Maizière geben.

Der Kirchentag auf dem Hesselberg findet seit 1951 statt, in den vergangenen Jahren kamen zwischen 7.000 und 14.000 Besucher.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.