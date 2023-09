"Klimastreik"

Tausende Demonstranten bei Fridays for Future in Berlin

In mehreren deutschen Städten haben am Mittag Demonstrationen der Klimaschutz-Bewegung "Fridays for Future" begonnen. An fast 250 Orten gehen Aktivisten auf die Straße, um von der Politik mehr Ehrgeiz im Kampf gegen die Erderwärmung einzufordern. In Berlin beteiligen sich mehrere tausend Menschen an den Protesten.

15.09.2023