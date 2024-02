Auch heute haben - wie hier in München - wieder zahlreiche Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. (Archivbild) (Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Die größte Demonstration findet auf der Theresienwiese in München statt. Dort versammelten sich am Abend nach Schätzungen der Polizei mehr als 75.000 Teilnehmer. Die Veranstalter sprachen von rund 300.000. Die Kundgebung steht unter dem Motto: "Lichtermeer für Demokratie, gegen Rassismus, Antisemitismus und Hetze." Auch in zahlreichen anderen Städten gab es Protestaktionen, etwa in Zeitz, Bremen und Flensburg.

