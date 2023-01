Braunkohle-Revier

Polizeikräfte und Demonstranten bei Lützerath (Henning Kaiser / dpa / Henning Kaiser)

Die Angaben zur Zahl der Teilnehmenden schwankten zwischen 10.000 und 35.000. Am Rand des Protests kam es zu Zusammenstößen. Teilnehmer warfen Feuerwerkskörper und Steine auf Polizisten. Diese setzten Schlagstöcke, Pfefferspray und Wasserwerfer ein, um die Menschen zurückzudrängen. Zahlreiche Demonstrationsteilnehmer hatten im Verlauf der Kundgebung den regulären Zug verlassen und waren in Richtung Abbruchkante und Lützerath gelaufen. Einigen gelang es, die Polizeiketten zu durchbrechen und bis in den Tagebau vorzudringen.

Lützerath wird seit Mittwoch von der Polizei geräumt, damit der Energiekonzern RWE die darunter liegende Kohle abbaggern kann. Etliche Gebäude wurden inzwischen abgerissen. Trotzdem halten sich noch Klimaaktivisten in dem Ort auf. Zwei harren in einem unterirdischen Tunnel verschanzt.

