Tausende Menschen protestieren erneut wie hier in Tel Aviv. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ariel Schalit)

Kundgebungen gab es in Tel Aviv, Jerusalem und mehreren anderen Städten, wie israelische Medien berichten. In Tel Aviv seien 16 Demonstrierende festgenommen worden. Regierungsgegner werfen Netanjahu eine nur auf die eigenen Interessen bedachte Politik vor, die dazu geführt habe, dass das Land unvorbereitet auf den Angriff der Hamas am 7. Oktober war. Dabei töteten die militanten Islamisten 1.200 Menschen und verschleppten weitere 250 in den Gazastreifen. Nach israelischen Schätzungen befinden sich noch 134 Geiseln in ihrer Gewalt. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive in dem Palästinensergebiet.

Wegen der dortigen katastrophalen humanitären Lage hatten die USA am Donnerstag angekündigt einen provisorischen Hafen an der Küste des Gazastreifens einzurichten, um Hilfslieferungen in das Gebiet zu bringen.

