"Wir verpflichten uns, nachhaltige, inklusive, effiziente und widerstandsfähige Ernährungssysteme zu fördern", heißt es in der Abschlusserklärung des Treffens. Mit der Erklärung sei ein deutliches Signal in die Welt gesendet worden, sagte Bundesagrarminister Özdemir in Berlin. Man wolle das Recht auf Nahrung für alle Menschen dauerhaft verwirklichen.

Weltweit hungern 800 Millionen Menschen

Die Klimakrise, das weltweite Artensterben und der Krieg gegen die Ukraine verstärkten sich gegenseitig auf die schlimmste Art und Weise, erklärte der Grünen-Politiker. Weltweit hungerten weit mehr als 800 Millionen Menschen, mehr als zwei Milliarden hätten keinen gesicherten Zugang zu ausreichender Nahrung.

Für das global vereinbarte Ziel, den Hunger bis 2030 zu beenden, gebe es nur noch acht Ernten. Landwirtschaft könne nur erfolgreich zum Sichern der Ernährung beitragen, wenn sie zugleich den Planeten erhalte. Auch Länder des globalen Südens hätten ein Recht auf gesunde Ökosysteme.

Großdemonstration in Berlin

Für eine gerechtere und nachhaltigere Agrarpolitik demonstrierten auch rund 10.000 Menschen, die dem Aufruf des Bündnisses "Wir haben es satt" gefolgt waren. Aus ganz Deutschland kamen Landwirte, Umwelt- und Tierschutzvereine ans Brandenburger Tor. Das Bündnis forderte unter anderem faire Erzeugerpreise, den Erhalt von Bauernhöfen sowie Sozialleistungen, die ökologischen Konsum für alle möglich machen.

