"BringThemHomeNow" - unter diesem Hashtag fordern Angehörige und Demonstranten die israelische Regierung auf, sich für die Freilassung der Geiseln einzusetzen. (AP / Leo Correa)

Die Kundgebung fand am Vorabend des heutigen 100. Tags der Entführung von rund 240 Menschen in den Gazastreifen statt. Redner warfen Netanjahus Regierung vor, nicht genügend zu tun, um die Geiseln wieder nach Hause zu bringen. Noch immer befinden sich mehr als hundert Menschen in der Gefangenschaft der militant-islamistischen Hamas. Die Terrororganisation hatte sie im Zuge ihres Massakers im israelischen Grenzgebiet am 7. Oktober in ihre Gewalt gebracht.

Netanjahu steht seit dem Hamas-Überfall in der Kritik. Viele werfen ihm vor, die Sicherheitskräfte nicht ausreichend auf einen derartigen Angriff vorbereitet zu haben. Bereits eine von seiner teils rechtsextremen Regierung geplante Justizreform hatte für monatelange Massenproteste in Israel gesorgt. Die Reform scheiterte zu Beginn des Jahres an einem Urteil des Obersten Gerichts.

