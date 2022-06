Proteste gegen Waffengewalt in Washington (Jose Luis Magana/AP/dpa)

In der Hauptstadt Washington nahmen Tausende an dem "Marsch für unser Leben" teil. Redner forderten den Kongress auf, endlich zu handeln. Auf Plakaten war zu lesen"Genug ist genug" und "Schützt Kinder, nicht Waffen". Auch in vielen anderen Städten des Landes gingen die Menschen gegen Waffengewalt auf die Straße.

US-Präsident Biden erklärte auf Twitter, er schließe sich den Demonstranten an, um seinen Aufruf an den Kongress zu wiederholen. Biden hatte kürzlich entschiedene Schritte gegen die Waffengewalt gefordert.

Zu den landesweiten Demonstrationen hatte die Bewegung "March for our lives" aufgerufen, die nach der Amoktat an einer High School in Parkland gegründet worden war. Eine Reihe tödlicher Vorfälle mit Schusswaffen hatte die Debatte über die Waffengesetze neu angefacht. Ende Mai waren bei einem Massaker an einer Grundschule in Texas 19 Schüler und zwei Lehrerinnen getötet worden.

