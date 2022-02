In München demonstrieren Menschen am Stachus Solidarität mit der Ukraine. (Tobias Hase/dpa)

In München waren es nach Angaben der Polizei 5.000, in Düsseldorf knapp 4.000. Die Teilnehmer zeigten sich solidarisch mit der Ukraine und forderten Sanktionen gegen Moskau. Ähnliche Aktionen gab es in zahlreichen weiteren Städten, darunter Münster, Kiel, Magdeburg, Nürnberg und Lörrach.

Auch im Ausland gab es Kundgebungen beispielsweise in London, Tokio und Taipeh.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.