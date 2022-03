Laut dem französischen Innenministerium gingen in Paris 2100 Menschen auf die Straße. Die Organisatoren schätzten die Teilnehmerzahl auf 8000 bis 10.000. Mehrere Redner schilderten das Schicksal von Angehörigen, die durch Polizeigewalt starben. In elf weiteren Städten fanden ebenfalls Proteste statt, unter anderem in Bordeaux, Toulouse und Lyon.

Die Demonstrationen erfolgten zwei Tage vor dem Internationalen Tag gegen Rassismus. Er erinnert an das Massaker von Sharpeville in Südafrika 1960. Damals eröffnete die Polizei des Apartheid-Staates das Feuer auf eine friedliche Demonstration und tötete 69 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.