Demonstration gegen rechts und Marine Le Pen in Paris (dpa / AP Photo / Christophe Ena)

Nach Angaben der Polizei kamen alleine in Paris mehr als 9.000 Menschen zusammen. Le Pen bezeichnete die Proteste bei einer Wahlkampfveranstaltung in Saint-Rémy-sur-Avre als zutiefst undemokratisch. Die Rechtspopulistin versprach, im Falle ihrer Wahl die Schwächsten zu schützen.

Der liberale Amtsinhaber Macron kündigte einen stärkeren Fokus auf Klima- und Umweltschutzthemen an, sollte er wiedergewählt werden. Sein nächster Premierminister werde direkt mit der ökologischen Planung betraut sein, sagte Macron bei einem Wahlkampfauftritt in Marseille.

Macron und Le Pen treten in der Stichwahl am 24. April gegeneinander an. Sie müssen dabei auch Menschen abseits ihrer Stammwählerschaft ansprechen, etwa die Anhänger des drittplatzierten linkspopulistischen Kandidaten Mélenchon.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.