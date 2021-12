Bei einer Kundgebung in Tel Aviv kritisierten Redner unter anderem die Beteiligung arabischer Parteien an der Regierung. Dieser wurde zudem vorgeworfen, mit Gesetzesvorhaben das Monopol des Oberrabbinats in bestimmten religiösen Fragen anzugreifen. Zu der Demonstration hatten konservative und rechtsnationale Kräfte aufgerufen, die dem früheren Regierungschef Netanjahu nahestehen.

Die Regierung Bennets ist seit Juni 2021 im Amt. Sie umfasst acht Parteien aus dem gesamten politischen Spektrum des Landes, darunter eine der arabischstämmigen Israelis. Im Parlament verfügt sie über eine Mehrheit von nur einer Stimme.

