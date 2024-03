Demonstranten in Tel Aviv (AFP / JACK GUEZ)

Sie verlangten zudem von Netanjahu, sich intensiver für die Freilassung der Geiseln der Terrororganisation Hamas einzusetzen. Nach Angaben der Polizei kam es in Tel Aviv zu gewalttätigen Ausschreitungen und Festnahmen. Bei einer Kundgebung in Jerusalem durchbrachen mehrere hundert Teilnehmer eine Absperrung in der Nähe des Amtssitzes von Netanjahu.

Die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas sollen heute in der ägyptischen Hauptstadt Kairo fortgesetzt werden. Die USA, Katar und Ägypten vermitteln seit Monaten in dem Krieg. Netanjahu hatte am Freitag angekündigt, erneut eine Delegation zu den Gesprächen zu schicken.

