Tausende demonstrieren in Prag gegen Präsident Zeman

In Tschechien hat es Proteste gegen die Russland-Politik von Präsident Zeman gegeben.

Rund 10.000 Menschen versammelten sich nach Angaben der Polizei auf dem Wenzelsplatz in Prag. Die Organisatoren kritisierten, Zeman treibe das Land in die Arme Russlands. Weiter hieß es, er verbreite die gleichen Märchen wie russische Desinformationsseiten und die russische Propaganda. Sein Verbleiben im Amt sei ein Sicherheitsrisiko.



Die Regierung in Prag beschuldigt russische Geheimdienstagenten, für Explosionen in einem Munitionslager im Osten des Landes im Jahr 2014 verantwortlich zu sein. Russland bestreitet das. Beide Seiten wiesen gegenseitig Diplomaten aus. Zeman relativierte zuletzt die offizielle Version der eigenen Regierung. Er betonte, auch ein Unfall könne Auslöser der Explosionen gewesen sein.

