In der Hauptstadt Zagreb und in anderen Städten bekundeten sie ihre Solidarität mit der Betroffenen. Zudem forderten sie Respekt für das Recht von Frauen ein, selbst über eine Abtreibung zu entscheiden. In dem konkreten Fall hatten Ärzte in der 20. Schwangerschaftswoche festgestellt, dass der Fötus einen Hirntumor und keine Chance auf ein normales Leben hat. Dennoch verweigerten sie nach Angaben der Frau einen Schwangerschaftsabbruch. Stattdessen hätten sie ihr geraten, den Eingriff im benachbarten Slowenien vornehmen zu lassen.

Der Fall hat die jahrelange Debatte über Abtreibungen in dem EU-Mitgliedsland neu entfacht. Abtreibungen sind zwar grundsätzlich legal, Ärzte lehnten sie aber trotzdem häufig ab. Konservative Kräfte in Kroatien arbeiten seit Jahren auf ein gesetzliches Verbot hin.

