In Thüringen zählte die Polizei 8.000 Menschen, die in mehreren Städten an sogenannten Spaziergängen, also nicht angemeldeten Versammlungen, teilnahmen. In Mecklenburg-Vorpommern gab es in Rostock eine angemeldete Demonstration mit mehreren tausend Teilnehmenden. Laut Polizei wurde dabei die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht größtenteils missachtet. In weiteren Städten Mecklenburg-Vorpommerns gab es Versammlungen.

In Nürnberg nahmen nach Angaben der Polizei 3.000 Menschen an einer angemeldeten Demonstration teil. Die Versammlung sei friedlich verlaufen, teilte die Polizei mit. In weiteren bayerischen Städten trafen sich zudem mehrere hundert Menschen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren.

In Baden-Württemberg fand die größte Kundgebung mit rund 2.000 Menschen in Friedrichshafen statt. In Mannheim gab es laut Polizei mehrere dezentrale "Spaziergänge", aber auch eine angemeldete Demonstration: Um das Mannheimer Rathaus bildeten rund 850 Menschen eine Menschenkette gegen Hetze, Hass und Gewalt.

