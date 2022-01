Polizeieinsatz bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen in Magdeburg (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild)

In Thüringen gingen nach Polizeiangaben fast 15.000 Menschen auf die Straße. In Rostock nahmen mehrere Tausend an einer angemeldeten Demonstration teil. Laut der Polizei wurde dabei jedoch die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht größtenteils missachtet.

Ebenfalls angemeldet war eine Kundgebung in Nürnberg; hier kamen nach Polizeiangaben 3.000 Teilnehmende zusammen. In Friedrichshafen demonstrierten 2.000 Personen gegen die Corona-Maßnahmen. In Mannheim gab es laut der Polizei mehrere dezentrale sogenannte "Spaziergänge", aber auch eine angemeldete Demonstration. Um das Rathaus bildeten rund 850 Menschen eine Menschenkette gegen Hetze, Hass und Gewalt.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.