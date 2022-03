Die Menschenrechtsgruppe OVD-Info sprich von 2.500 Festnahmen, die Zahl steigt schon den ganzen Tag über. Demnach ging die Polizei in rund 50 Städten gegen Protestierende vor. Neben der Hauptstadt Moskau gab es unter anderem Kundgebungen in Sankt Petersburg, Wladiwostok und in Nowosibirsk, der drittgrößten Stadt des Landes. OVD-Info veröffentlicht regelmäßig Zahlen zu Festnahmen. Die NGO ist nach eigenen Angaben auf die Beobachtung von Demonstrationen spezialisiert. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Das russische Innenministerium spricht von 3.500 Festgenommenen.