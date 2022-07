Vor Unabhängigkeitstag

Flughafen von Orlando, Florida. (IMAGO/ZUMA Wire)

Wie die Nachrichtenagentur AFP meldet, wurden alleine gestern infolge der Personalknappheit bis zum Nachmittag mehr als 600 Flüge gestrichen. Weitere mehr als 3.300 Flüge seien verspätet gewesen. Bereits am Freitag sind Berichten zufolge hunderte Verbindungen ausgefallen. Auch für heute wurde demnach bereits eine dreistellige Zahl an Flügen abgesagt.

Die USA feiern morgen ihren Unabhängigkeitstag. Viele Menschen besuchen über das lange Wochenende ihre Familien oder fahren in den Urlaub. Dabei reisen wieder ähnlich viele Amerikaner mit dem Flugzeug wie vor der Pandemie. Wie in Europa fehlt auch in den USA in der Luftverkehrsbranche Personal.

