Tausende Menschen haben in Wien an die Ärztin erinnert, die Suizid begangen hat. (AFP)

In Wien kamen am Abend zahlreiche Menschen zum Stephansdom, entzündeten Kerzen oder ließen ihre Handys aufleuchten. Außerdem läuteten die Glocken der Kirche. Die Medizinerin war monatelang von Corona-Impfgegnern unter Druck gesetzt worden. Am Freitag wurde sie tot in ihrer Praxis in Oberösterreich gefunden. Wenige Wochen zuvor hatte Kellermayr ihre Praxis geschlossen. Sie fühlte sich nicht genügend von Polizei und Behörden geschützt und gab nach eigenen Angaben selbst rund 100.000 Euro für Sicherheitsmaßnahmen aus.

