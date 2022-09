In zahlreichen ostdeutschen Städten - wie hier in Halle - haben Menschen gegen die hohen Preise sowie die Energiepolitik der Bundesregierung demonstriert. (picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt)

Wie die Polizei mitteilte, gingen allein in Thüringen gut 18.100 Menschen auf die Straße. Die größte Kundgebung gab es in Gera mit etwa 2.200 Teilnehmern. In Sachsen-Anhalt meldete das Innenministerium etwa 12.000 Demonstranten bei landesweit 42 Versammlungen. In Brandenburg und Sachsen protestierten 7.500 beziehungsweise 3.700 Menschen.

Die Demonstrationen richteten sich auch gegen die Corona-Maßnahmen und gegen den Krieg in der Ukraine.

