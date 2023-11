Sudanesische Flüchtlinge (Sam Mednick/AP/dpa)

Wie die Hilfsorganisation am Abend in Berlin mitteilte, flohen laut ihren Berechnungen zuletzt jeden Tag durchschnittlich 7.600 Kinder in dem nordostafrikanischen Land. Hintergrund sei auch, dass ihre Eltern sie vor sexualisierter Gewalt, Entführung, Rekrutierung, Verstümmelung und dem Tod schützen wollten. Insgesamt hätten zwischen Anfang Oktober und dem 15. November etwa 350.000 Kinder ihre Heimat verlassen oder seien vertrieben worden. Die Berechnungen von "Save the Children" beruhen laut eigenen Angaben auf Zahlen der Internationalen Organisation für Migration. Nach UNO-Schätzungen sind im Sudan insgesamt etwa sechs Millionen Menschen auf der Flucht.

Dort waren Mitte April Gefechte zwischen der Armee und der paramilitärischen RSF-Miliz eskaliert. Hintergrund ist ein Machtkampf zwischen Militärherrscher al-Burhan und seinem früheren Stellvertreters Daglo.

