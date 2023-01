Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg bei der Räumung im Braunkohleort Lützerath. (Federico Gambarini / dpa / Federico Gambarini)

Die Polizei hat den Ort selbst weitgehend geräumt. Zwei Personen sollen sich noch in einem Tunnelsystem verschanzt haben. Die Klimabewegung will im Nachbarort Keyenberg protestieren - die Polizei erwartet etwa 8.000 Teilnehmer. Auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg will dabei sein. Sie war bereits gestern zur Unterstützung der Demonstrierenden nach Lützerath gekommen. Dabei erklärte sie, die Situation sei eine riesige internationale Blamage für die Bundesregierung.

Die nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Neubaur verteidigte die Räumung des Ortes Lützerath für den Braunkohleabbau. Es gehe dabei um die Energieversorgungssicherheit, betonte die Grünen-Politikerin im WDR. Dazu gehöre auch, die klimaschädliche Stromgewinnung aus der Verbrennung von Braunkohle zu sichern. Neubaur bezeichnete es als großen Erfolg der Grünen, den Kohleausstieg im Westen auf 2030 vorzuziehen.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.