Koka-Bauern geraten in La Paz aneinander. (dpa/ AP / Juan Karita)

Die Bauern durchbrachen Polizeisperren, sprengten die Eingangstüren des Marktes, verbrannten Säcke mit Kokablättern und setzten dann das vierstöckige Gebäude in Brand. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Die Kokabauern waren seit Tagen von den Anden aus in Richtung La Paz marschiert.

Sie bezeichnen den Koka-Markt als illegal. Dieser war im Oktober 2021 zusätzlich zu zwei bestehenden Koka-Großmärkten in La Paz und Cochabamba eingerichtet worden. Der Streit zwischen den Bauern aus der Yungas-Region in den Anden und der bolivianischen Regierung dauert seit Jahren an und hat seinen Ursprung unter anderem in der Genehmigung von Anbaugebieten.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.