Anschlag auf PKK-Büro vor zehn Jahren

11.01.2013: Ein Mann legt Blumen vor dem Anschlagsort in Paris nieder. (AFP / KENZO TRIBOUILLARD)

Bei dem Angriff in der französischen Hauptstadt waren drei Frauen ums Leben gekommen. Dem mutmaßlichen Täter des Dreifachmordes wurden Verbindungen zum türkischen Geheimdienst nachgesagt. Er starb in Untersuchungshaft, bevor es zum Prozess kam. Vor zwei Wochen hatte es erneut drei Tote bei einem Anschlag auf ein kurdisches Kulturzentrum in Paris gegeben. Die Polizei geht von einem rassistisch motivierten Anschlag aus, viele Kurden hingegen sehen auch hierbei die türkische Regierung als Auftraggeber.

Die PKK ist unter anderem in der Türkei und der EU als Terrororganisation eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.