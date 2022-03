"Sound of Peace" - Kundgebung für den Frieden in Berlin am Brandenburger Tor (Joerg Carstensen/dpa)

Am Nachmittag sprach auch Natalia Klitschko, die Ehefrau des Bürgermeisters von Kiew, zu den Besuchern. Es sei wichtig zu sehen, dass die ganze Welt für die Ukraine zusammenstehe, sagte sie. Gemeinsam könne man dafür sorgen, dass der Krieg in ihrem Land so schnell wie möglich beendet werde. Nach Angaben der Polizei verfolgten rund 15.000 Menschen das Konzert und die Ansprachen.

In Hamburg versammelten sich rund 3.000 Demonstranten am Jungfernstieg. Aufgerufen dazu hatten die Jugendorganisationen der Parteien, die Klimabewegung Fridays for Future und die ukrainische Diaspora. Auch in München, Bonn, Dresden, Mainz und Bremen waren Friedenskundgebungen angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.