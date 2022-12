Tausende Menschen haben die Christvesper vor der Dresdner Frauenkirche gefeiert. (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Landesbischof Bilz rief in seiner Predigt dazu auf, auch angesichts der aktuellen Krisen zuversichtlich zu bleiben. Der Glaube helfe dabei, in Krisenzeiten Antworten zu finden. Auch Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sagte, Verletzungen und Narben dürften nicht beschönigt werden. Der Weg, wieder zusammenzufinden, sei Vergebung und Versöhnung.

Der Gottesdienst an der Frauenkirche fand in diesem Jahr zum 30. Mal statt. In den vergangenen beiden Jahren war die Veranstaltung pandemiebedingt ohne Publikum gestaltet worden.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.