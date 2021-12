Menschen demonstrieren in der Innenstadt von Schwerin gegen die Corona Maßnahmen. (picture alliance/dpa/Ulrich Perrey)

Wie die Polizei mitteilte, beteiligten sich am Abend rund 17.000 Menschen in 20 Städten an angemeldeten Lichterspaziergängen, Kundgebungen und nicht angemeldeten Veranstaltungen. Das waren mehr als doppelt so viele wie eine Woche zuvor. Mit rund 10.000 Teilnehmern kamen die meisten Menschen in Rostock zusammen.

Auch in Sachsen-Anhalt protestierten Bürger gegen die Corona-Maßnahmen. Allein in Magdeburg versammelten sich nach Polizeiangaben 3.000 Menschen zu einer nicht angemeldeten Demonstration.

In mehreren Städten Sachsens gab es wieder unerlaubte Aufzüge, die teilweise von der Polizei gestoppt wurden. In Sachsen sind laut Corona-Verordnung nur Versammlungen mit maximal zehn Teilnehmern zugelassen.

