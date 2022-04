Ostermarsch am Karsamstag in Kassel (IMAGO/Hartenfelser)

Ein Sprecher des organisierenden Netzwerks "Friedenskooperative" erklärte, Forderungen nach Frieden und Abrüstung seien aktueller denn je. Nach seinen Angaben waren rund 80 Proteste angekündigt gewesen, auch in kleineren Städten.

Nach Polizeischätzungen kamen etwa in Bremen und Berlin jeweils rund 1.200 Menschen zusammen und in Hannover mehr als 500 Demonstranten. Auch in Duisburg und Köln nahmen Hunderte Demonstranten an Auftaktveranstaltungen zum dreitägigen Ostermarsch Rhein-Ruhr teil.

"Alternativer Ostermarsch" in Berlin

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine debattiert die deutsche Politik über die Haltung der Friedensbewegung zu den Geschehnissen. Vizekanzler Habeck forderte die Teilnehmenden zu einer klaren Botschaft an Russland auf. Frieden könne es nur geben, wenn Putin seinen Angriffskrieg stoppe, sagte der Grünenpolitiker. Der frühere Bundestagspräsident Thierse warnte vor Pazifismus auf Kosten anderer. Das Motto der Ostermärsche "Frieden schaffen ohne Waffen" sei aktuell eine Arroganz gegenüber den Menschen in der Ukraine, so der SPD-Politiker.

In Berlin versammelten sich mehrere hundert Menschen, um parallel zum traditionellen Ostermarsch explizit gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren. In einem Aufruf im Internet wurde die Aktion als "alternativer Ostermarsch" bezeichnet. Darin wurde kritisiert, der Aufruf der Friedensbewegung zum traditionellen Ostermarsch erwähne mit keinem Wort die russische Aggression und das Recht auf Selbstverteidigung.

