Vor Bundestagswahl

Kundgebung gegen die AfD in Hamburg (dpa / Bodo Marks)

In Hamburg versammelten sich am Mittag nach Polizeiangaben etwa 10.000 Menschen, um ein Zeichen gegen die AfD und eine Spaltung der Gesellschaft zu setzen. Sie warben zudem dafür, morgen zur Wahl zu gehen und den demokratischen Parteien eine Stimme zu geben. Für den Nachmittag war in der Hamburger Innenstadt eine zweite Demonstration angemeldet. Dort wurden im Vorfeld rund 15.000 Menschen erwartet. Auch in Nordrhein-Westfalen gingen erneut Tausende Menschen für Demokratie und Vielfalt auf die Straße. In Krefeld versammelten sich nach Angaben der Polizei etwa 6.000 Menschen, in Essen wurden etwa 8.000 Teilnehmer erwartet. Weitere Kundgebungen waren etwa in Berlin, Hannover, Erfurt und Augsburg geplant.

