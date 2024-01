Demonstration gegen Rechtsextremismus - Bielefeld (dpa / Friso Gentsch)

Die Veranstaltung stand unter dem Motto "Solidarischer Zusammenhalt statt rechtem Populismus, Rassismus und Antisemitismus." Nach Veranstalterangaben nahmen mehr als 20.000 Menschen an der Demonstration teil, die Polizei nannte noch keine Zahl. Angemeldet war die Veranstaltung für 3.000 Menschen. Unter den Rednern war Bielefelds Oberbürgermeister Clausen.

In den vergangenen Wochen haben sich hunderttausende Menschen in vielen deutschen Städten an vergleichbaren Demonstrationen beteiligt. Auslöser für die Proteste waren Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen radikaler Rechter am 25. November, an dem einige AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der Werteunion in Potsdam teilgenommen hatten.

