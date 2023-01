Marsch zum EU-Parlament

Kundgebungszug zum EU-Parlament in Straßburg (picture alliance / dpa / MAXPPP / Cédric Joubert)

Die Demonstranten forderten in Sprechchören und auf Transparenten ein Ende der Hinrichtungen in dem Land. An die europäische Politik richteten sie den Appell, einen schärferen Kurs gegen das Regime in Teheran einzuschlagen.

Anlass der Kundgebung in Straßburg ist eine geplante Debatte im EU-Parlament zu dem Thema. In der laufenden Sitzungswoche soll über die Reaktion der Europäischen Union auf das gewaltsame Vorgehen der iranischen Führung gegen die Protestbewegung gesprochen werden.

