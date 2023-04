Auf dem Frankfurter Römerberg fand am Ostermontag 2023 der bundesweit größte Ostermarsch statt. (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Die größten Kundgebungen fanden in Frankfurt, Bremen und Berlin statt. Das Netzwerk Friedenskooperative, das die Ostermärsche bundesweit koordiniert, zog eine positive Bilanz. Seit Donnerstag hätten mehr als 120 Aktionen mit insgesamt mehreren zehntausend Teilnehmern stattgefunden, in etwa so viele wie im Vorjahr.

Bei den Ostermärschen stand der Krieg in der Ukraine im Mittelpunkt. Vielfach gefordert wurden ein Stopp der deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine, ein Ende der Kämpfe und sofortige Verhandlungen. Laut Medienberichten gab innerhalb der Bewegung jedoch auch inhaltliche Differenzen.

Kritik an den Kundgebungen kam unter anderem von CDU und FDP. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Frei, warf den Teilnehmern der Ostermärsche "Blauäugigkeit" vor. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann, warnte davor, Positionen Russlands zu vertreten.

