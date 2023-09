Ein Mann hält ein Bild des 1973 gestürzten chilenischen Präsidenten Salvador Allende hoch. (AP / Matias Basualdo)

Der Putsch von General Pinochet jährt sich zum fünfzigsten Mal. Die etwa 5.000 Demonstranten zogen zum Hauptfriedhof von Santiago, wo sich eine Gedenkstätte befindet. Auf dem Weg hielten sie am Präsidentenpalast an. Dort wurde der damalige sozialistische Präsident Allende am 11. September 1973 gestürzt.

Nach Angaben der Regierung schloss sich auch Präsident Boric dem Gedenkmarsch an - als erster chilenische Staatschef seit dem Ende der Militärdiktatur im Jahr 1990.

Auf der Demonstration gab es einzelne Ausschreitungen.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.