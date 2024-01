Tausende Menschen fliehen aus Chan Junis. (Mohammed Talatene/dpa)

Augenzeugenberichten zufolge sind die meisten Menschen in Richtung Rafah an der Grenze zu Ägypten unterwegs. Das UNO-Nothilfebüro OCHA teilte mit, Evakuierungsaufrufe der israelischen Armee beträfen ein Gebiet von etwa vier Quadratkilometern in Chan Junis. Allein im dortigen Nasser-Krankenhaus hätten rund 18.000 Menschen Schutz gesucht. Insgesamt gibt es in der Region nach Schätzungen 425.000 Binnenflüchtlinge, hinzukommen rund 88.000 Einwohner.

Die israelische Armee vermutet in Chan Junis ein Tunnelnetzwerk der Terrororganisation Hamas. Am Montag hatten die Streitkräfte eine Ausweitung ihrer Offensive im südlichen Gazastreifen verkündet.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.