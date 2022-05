Blick auf die Stadt Sindschar (Archivbild) (picture alliance / dpa / Benno Schwinghammer)

Militär und Behörden teilten mit, dass mindestens 3.000 Menschen aus der Gegend um Sindschar in Richtung der halbautonomen Kurdenregion im Norden des Landes gezogen seien. Viele von ihnen seien Jesiden, die 2014 vor der Terrororganisation IS geflohen und erst vor einigen Jahren in ihre Häuser zurückgekehrt seien.

Die Kämpfe in der Region waren nach Angaben des Militärs am Sonntag ausgebrochen, als die Armee Kontrollpunkte der YBS-Miliz auflösen wollte.

