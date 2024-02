Angehörige von Hamas-Geiseln demonstrieren in Tel Aviv. (AFP / AHMAD GHARABLI)

In Tel Aviv riefen die Angehörigen der Verschleppten die israelische Regierung auf, alles dafür zu tun, um die Menschen zurückzubringen. Die Kundgebung stand unter dem Motto "120 Tage im Untergrund". Seit 120 Tagen befinden sich die noch mehr als 130 Geiseln in der Gewalt der radikal-islamistischen Hamas im Gazastreifen.

Bei einer anderen Demonstration in Tel Aviv verlangten die Teilnehmer den Rücktritt von Ministerpräsident Netanjahu und vorgezogene Neuwahlen.

Rund 1.000 Menschen demonstrierten auch in Jerusalem für die Freilassung der Geiseln. Ähnliche Proteste fanden zudem in Haifa, in Beerscheba und vor der Villa Netanjahus in Caesarea statt.

Vor dem Hintergrund des Gaza-Kriegs laufen derzeit Bemühungen der USA, Ägyptens und Katars, ein Geisel-Abkommen zwischen Israel und der Hamas zu vermitteln.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.