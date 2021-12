Tausende Georgier fordern die Freilassung des früheren Präsidenten Saakaschwili. (AFP/VANO SHLAMOV)

Sie zogen durch die Hauptstadt Tiflis bis vor das Parlament. Der Ex-Präsident wurde nach Angaben eines unabhängigen Ärztegremiums im Gefängnis gefoltert. In einer Erklärung rief der frühere Staatschef zu nationaler Geschlossenheit und friedlichen Protesten auf, um vorgezogene Parlamentswahlen durchzusetzen.

Ein Gremium unabhängiger Ärzte hatte am Samstag in Tiflis erklärt, Saakaschwilis Gesundheit habe sich durch psychische Folter und Misshandlungen in der Haft stark verschlechtert. Er hatte am 20. November einen 50 Tage zuvor begonnenen Hungerstreik abgebrochen, nachdem er in ein Militärkrankenhaus verlegt worden war.

Saakaschwili war im Oktober nach acht Jahren im Exil aus der Ukraine nach Georgien zurückgekehrt und festgenommen worden. Ihm wird Machtmissbrauch vorgeworfen. Saakaschwili weist den Vorwurf als politisch motiviert zurück.

