Die brasilianische Regierung schickte Einsatzkräfte, Flugzeuge und Ausrüstung in den Bundesstaat Bahia. Besonders die Städte im Süden seien betroffen. Zahlreiche Straßen seien durch Wassermassen, Erdrutsche oder Felsstürze blockiert. Bereits an Heiligabend mussten mehr als 11.000 Menschen vor den Wassermassen gerettet werden, 4.000 kamen in Unterkünften der Regierung unter.

