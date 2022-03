Die Überschwemmungen in Losmore vor einem Monat. (dpa/ Jason O’brien)

Die Behörden ordneten wegen steigender Flusspegel die Evakuierung der Stadt Lismore im Bundesstaat New South Wales an. Viele Gebäude in den zuletzt am schwersten betroffenen Regionen würden wahrscheinlich wieder überschwemmt. Zudem drohten Sturzfluten. Betroffen ist auch der Bundesstaat Queensland.

Bereits Anfang März hatten Überschwemmungen große Schäden angerichtet. Mindestens 21 Menschen kamen ums Leben.

