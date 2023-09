Demonstranten in Tel Aviv (Archivbild) (AFP / JACK GUEZ)

An der zentralen Kundgebung in Tel Aviv nahmen Medienberichten zufolge am Abend mehr als 100.000 Menschen teil. Auch in anderen Städten gingen demnach zahlreiche Menschen auf die Straße. Ende Juli hatte die rechts-religiöse Regierungskoalition unter Ministerpräsident Netanjahu ein Gesetz verabschiedet, das die Handlungsmöglichkeiten des Obersten Gerichtshofs einschränkt. Kritiker sehen darin eine Gefahr für die Demokratie.

Am Dienstag wollen sich die 15 Richter des Obersten Gerichts mit der sogenannten Angemessenheitsklausel befassen. Diese nimmt ihnen die Möglichkeit, Entscheidungen der Regierung als "unangemessen" einzustufen und außer Kraft zu setzen.

