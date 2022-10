In der Stadt Saghez im Nordwesten des Landes versammelten sich Demonstranten am Grab Aminis. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Frauen ihre Kopftücher abnehmen und sie hochhalten. Tausende Menschen beteiligten sich an einem Demonstrationszug in der Stadt. Es kam zu Zusammenstößen. Kurdische Menschenrechtler berichteten, Einsatzkräfte seien mit Tränengas gegen Demonstranten vorgegangen. Auch in Teheran gingen Menschen auf die Straße.

Heute endete die traditionelle 40-tägige Trauerzeit nach dem Tod der 22-jährigen Amini. Aktivisten hatten aus diesem Anlass zu landesweiten Protesten aufgerufen.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.