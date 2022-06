Regierungskritischer Protest in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje. (dpa/AP Photo/Boris Grdanoski)

Die Demonstrierenden in der Hauptstadt Skopje folgten einem Aufruf der rechtsnationalen Partei VMRO-DPMNE. Diese warf der sozialdemokratisch geführten Regierung unter anderem vor, die Wirtschaft in Nordmazedonien zu ruinieren und das Land in Korruption versinken zu lassen.

Oppositionsführer Mickovski erklärte außerdem, dass seine Partei kein demütigendes Abkommen akzeptieren werde, das den nationalen Interessen schade. Er bezog sich dabei auf eine mögliche Einigung mit Bulgarien. Das EU-Mitglied blockiert die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien. Sofia geht es dabei unter anderem um die Rechte der bulgarischen Minderheit im Nachbarland.

