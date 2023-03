Warnstreik am Flughafen Düsseldorf. (Federico Gambarini/dpa)

Nach Angaben des Flughafenverbandes ADV wurden an den drei Airports bereits insgesamt rund 680 Flüge mit mehr als 89.000 Passagieren gestrichen.

Der Ausstand dauert 24 Stunden. Die Gewerkschaft Verdi will damit den Druck in der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes sowie bei den Verhandlungen mit privaten Sicherheitsdienstleistern an Flughäfen erhöhen. Die Gespräche sollen Ende März weitergehen.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.