70. Thronjubiläum

Prinz Charles nimmt zum Thronjubiläum von Königin Elisabeth II. in London am Big Jubilee Lunch teil. (dpa / Jamie Lorriman / Pool Photo via AP)

In Parks, an Promenaden und an Straßen saßen Menschen beisammen. Am Nachmittag begann in London eine Parade. Angeführt von der Goldenen Staatskutsche marschierten Soldaten der Streitkräfte auf. Ihnen folgten Darsteller, die Szenen aus der 70-jährigen Regentschaft der Königin nachstellten. Dabei wurde der Wandel der britischen Gesellschaft seit 1952 gespiegelt.

Gestern Abend war die Königin mit einem Konzert vor dem Buckingham-Palast gewürdigt worden. Die 96 Jahre alte Monarchin war nicht anwesend. Allerdings eröffnete sie die Show in einem aufgezeichneten Kurzfilm mit der beliebten Filmfigur Paddington.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.