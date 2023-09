Anhänger der Militärjunta fordern seit dem Putsch den Abzug aller französischen Truppen. (Archivbild vom 20.08.) (AFP / STR)

Die Menschen versammelten sich den dritten Tag in Folge vor einem Militärstützpunkt in der Hauptstadt Niamey. Sie hielten Schilder hoch mit Aufschriften wie "Nieder mit Frankreich" oder "Frankreich verschwinde".

Am 26. Juli hatte das Militär in Niger den demokratisch gewählten Präsidenten Bazoum gestürzt. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich erkennt die neue Führung nicht an. Frankreich hat in dem westafrikanischen Land 1.500 Soldaten im Kampf gegen den Dschihadismus stationiert.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.