Proteste gegen die Corona-Politik in Magdeburg (dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

In Magdeburg und Rostock gingen nach Polizeiangaben rund 3.000 beziehungsweise 3.500 Menschen auf die Straße, um gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen zu protestieren. In Mannheim waren es 2.000. Dort seien sechs Beamte leicht verletzt worden, als eine Gruppe versucht habe, eine Polizeikette zu durchbrechen, hieß es.

Hunderte Menschen versammelten sich außerdem in Berlin, Straubing, Gummersbach, Halle, Halberstadt, in mehreren Thüringer Orten sowie in Dresden, Freiberg und Bautzen.

Dort wurde eine sogenannte Bautzener Erklärung gegen die Corona-Proteste veröffentlicht. Darin fordern die etwa 80 Erstunterzeichner, ihre Stadt dürfe nicht länger Aufmarschplatz für Rechtsextreme und Corona-Leugner sein. Man sei fassungslos.

Zu den Erstunterzeichnern in der sächsischen Stadt gehören Künstler wie die Musikgruppe "Silbermond" und der Intendant des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters, Lutz Hillmann, sowie Lehrer, Politiker und Kirchenvertreter.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.