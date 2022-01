Auch in Düsseldorf gab es Corona-Proteste. Dort haben sich die Demonstrierenden vor allem gegen eine Impfpflicht ausgesprochen. (Federico Gambarini/dpa)

In Freiburg waren es nach offiziellen Angaben fast 5.000 Demonstrierende. Die Lage sei weitgehend ruhig geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Auch in Stuttgart verlief eine Kundgebung friedlich: Mehr als 1.000 Personen hatten sich vor dem SWR-Funkhaus unter dem Motto "Wir ziehen vor die Medienhäuser, denn da sitzt das Virus" versammelt. In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf waren rund 3.500 Teilnehmer zu Protesten angemeldet, tatsächlich kamen nach Schätzung der Polizei aber mehr als doppelt so viele.

Im sächsischen Dresden verhinderte die Polizei mit einem massiven Aufgebot an Einsatzkräften einen Massenaufzug und begründete dies damit, man habe mit vielen Corona-Leugnern und Rechtsextremisten gerechnet. Die Einsatzkräfte brachten Wasserwerfer, Räumpanzer und einen Polizeihubschrauber in Stellung.

Proteste gab es auch in einigen weiteren Städten, unter anderem in Trier, Flensburg, Schwerin, Offenbach und Hannover.

