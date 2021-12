Proteste gegen Mediengesetz in Polen (Radek Pietruszka/PAP/dpa)

In Warschau versammelten sich am Abend Demonstranten vor dem Präsidentenpalast und trugen Plakate mit Aufschriften wie "Freie Medien, freie Menschen, freies Polen". Proteste gab es auch in vielen anderen Städten des Landes. Das neue Gesetz schreibt vor, dass in Polen Rundfunklizenzen nur noch an ausländische Unternehmen vergeben werden dürfen, wenn diese ihre Zentrale im Bereich des Europäischen Wirtschaftsraums haben. Nach Ansicht von Kritikern zielt das Gesetz auf den privaten Nachrichtensender "TVN24", der indirekt zum US-Konzern "Discovery" gehört. Der Sender vertritt eine kritische Linie gegenüber der polnischen Regierungspartei PiS.

