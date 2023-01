Tausende Demonstranten haben in Tunis den Sturz von Präsident Saied gefordert. (AFP / FETHI BELAID)

Die Protestierenden in Tunis forderten eine Absetzung Saieds. Sie machten geltend, dass dessen Staatsstreich dem Land Hunger und Armut gebracht habe. Die Inflation in Tunesien liegt derzeit bei mehr als 10 Prozent, die Armutsquote bei knapp 20 Prozent. Der Protestzug formierte sich am Jahrestag der tunesischen Revolution von 2011, die als Startpunkt des Arabischen Frühlings gilt.

Präsident Saied hatte vor 17 Monaten das Parlament entmachtet und die Regierung neu gebildet. Zudem hat er seine eigenen Befugnisse ausgeweitet. Bei einer von ihm angesetzten Parlamentswahl im vergangenen Monat beteiligten sich nur neun Prozent der Wahlberechtigten.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.